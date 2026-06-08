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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

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Borsa İstanbul VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yüzde 1,56 düşüşle 15.370 puandan başladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki çatışmaların yeniden alevlenmesi satış baskısını artırdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat haftaya yüzde 1,56 düşüşle 15.370,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,04 düşüşle 15.614,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 15.494,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,56 altında 15.370,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle haftaya satış baskısı altında başladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.200 puanın destek, 15.500 ve 15.600 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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