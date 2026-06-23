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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,73 düşüşle 16.975 puandan başladı. Küresel piyasalarda Fed'in şahin duruşu ve teknoloji hisselerine ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,73 düşüşle 16.975,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,23 azalışla 17.099,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 17.081,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,73 azalışla 16.975,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD-İran hattındaki olumlu diplomatik gelişmelere karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikası duruşunu gelecek yıl da sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji şirketlerinin artan nakit ihtiyacına ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 16.800 puanın destek, 17.100 ve 17.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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