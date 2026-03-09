Haberler

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda nisan vadeli BIST 30 endeks kontratı, haftaya yüzde 2,39 düşüşle 14.550,00 puandan işlem görmeye başladı. Küresel piyasalardaki endişelerle birlikte, petrol fiyatlarındaki artışın ekonomik etkileri gözlemleniyor.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya sebep olabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışına ek olarak yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
