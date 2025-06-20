BIST 30 Haziran Vadeli Kontratı Yükseldi

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda haziran vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 1,1 artışla 10.270,00 puandan başladı. Orta Doğu'daki gerilim, piyasalarda risk algısını arttırırken, bugünkü veri gündemi dikkatle takip edilecek.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 1,1 yükselişle 10.270,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 10.160,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 10.223,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 10.270,00 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahale edebileceğine yönelik endişeler piyasanın yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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