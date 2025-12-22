VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Haberler

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, haftaya 12.439,00 puandan yatay seyrine başladı. Cuma günü normal seansı küçük bir artışla tamamladı ve global piyasalardaki olumlu havayla birlikte işlem görmeye devam etti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yatay seyirle 12.439,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,11 artışla 12.438,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında normal seans kapanışına paralel seyretti.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 üzerinde 12.439,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
