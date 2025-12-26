Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne yüzde 0,14 düşüşle 12.368,00 puandan başladı. Küresel piyasalarda Noel tatili etkisiyle işlem arayışı sürüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,14 düşüşle 12.368,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,47 azalışla 12.385,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyretti.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,14 altında 12.368,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olacağını kaydederken, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu