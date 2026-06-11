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Borsa günü yatay seyirle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 13.743,50 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi yükseldi, turizm endeksi en çok kaybettiren oldu. TCMB faizi yüzde 37'de sabit tuttu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 13.743,50 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 177,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,33 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,08 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, ABD'nin saldırılarını durdurduğuna yönelik haber akışının etkisiyle pozitif seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Halkbank'ın banka aleyhine açılan davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini açıklaması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından en yüksek 13.889,62 seviyesini görmesinin ardından gelen satışlarla günü yatay seyirle tamamladı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve sanayi üretimi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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