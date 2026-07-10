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Piyasalarda gün ortası

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kazanarak 14.255,24 puana çıktı. Sanayi, hizmetler, mali ve teknoloji endeksleri de yükseldi. Dolar 46,98 TL, avro 53,73 TL seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kazanarak 14.255,24 puan oldu.

Dün 14.105,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,77 puan ve yüzde 0,03 artışla 14.109,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,80 puan ve yüzde 1,06 artışla 14.255,24 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.092,77 puanı, en yüksek 14.341,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,51, hizmetler endeksi yüzde 0,99, mali endeks yüzde 0,47 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 15'i düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 105 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 161,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,9850 liradan, avro 53,7390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 105 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 primle 76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
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