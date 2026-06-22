Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 artışla 14.802,74 puana çıktı. Sanayi ve mali endeksler değer kazanırken, en çok işlem gören hisseler Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Türkiye İş Bankası oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kazanarak 14.802,74 puana yükseldi.

Cuma günü 14.734,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 56,78 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.791,28 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,23 puan ve yüzde 0,46 yükselişle 14.802,74 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.764,05, en yüksek 14.871,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,95, mali endeks yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,34 ve teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 37'si düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 210 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,58, bileşik getirisi yüzde 41,10 oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1460, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 161,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4650 liradan, avro 53,2760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 artışla 4 bin 210 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 azalışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok

Korkulan oldu!

Eşine yaptığı espri güldürmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Eşine yaptığı espri güldürmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta şüpheli ölüm: Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
İzmir'de kablo hırsızlığı girişimi metro seferlerini aksattı

Bir avuç kablo için şehri kilitlediler
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığa hapis cezası