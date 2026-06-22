Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kazanarak 14.802,74 puana yükseldi.

Cuma günü 14.734,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 56,78 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.791,28 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,23 puan ve yüzde 0,46 yükselişle 14.802,74 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.764,05, en yüksek 14.871,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,95, mali endeks yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,34 ve teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 37'si düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 210 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,58, bileşik getirisi yüzde 41,10 oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1460, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 161,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4650 liradan, avro 53,2760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 artışla 4 bin 210 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 azalışla 78,9 dolardan işlem görüyor.