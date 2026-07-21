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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,69 değer kaybederek 13.974,14 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri gerilerken, iletişim sektörü en çok kazandıran oldu. Küresel piyasalarda karışık seyir izlenirken, ABD'nin Kanada'ya yönelik gümrük vergisi hamlesi yatırımcıların gündemindeydi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 13.974,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 193,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,82 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, şirket bilançoları ile Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması da yatırımcıların gündemindeki gelişmeler arasında yer aldı.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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