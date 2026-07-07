Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 72,83 puan artarak 14.497,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,63 puan ve yüzde 0,12 azalışla 14.407,91 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.397,44 puanı, en yüksek 14.611,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kazanarak 14.497,37 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 121,61 puan ve yüzde 0,73 artışla 16.885,79 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 0,76 ve hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 2,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi, 3'ü yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Destek Finans Faktoring, Astor Enerji ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 143 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 143 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 milyon 278 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7198, satışta 46,9070 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7035, satışta 46,8906 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 161,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 73,8 dolardan işlem görüyor.