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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 13.872,25 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, metal eşya makine sektörü en çok kaybettiren oldu. Küresel piyasalarda Broadcom etkisi ve Orta Doğu gelişmeleri takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 13.872,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 210,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,57 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'li çip üreticisi Broadcom'un beklentilerin altında kalan gelirinin yarı iletken hisseleri üzerinde baskı oluşturması ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Yarın ABD'de açıklanacak istihdam verileri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, üretici enflasyonu ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verilerinin yanı sıra Japonya'da öncü endeks ve Avro Bölgesi'nde büyümenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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