Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 228,77 puan artarak 14.350,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,37 puan ve yüzde 0,08 azalışla 14.110,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.031,72 puanı, en yüksek 14.395,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 değer kazanarak 14.350,60 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 321,25 puan ve yüzde 1,97 artışla 16.660,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,41, mali endeks yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,79 ve hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi, 5'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 86 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 milyon 62 bin 600 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,79, bileşik getirisi yüzde 40,18 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,5541, satışta 46,7406 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5421, satışta 46,7286 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1388, sterlin/dolar paritesi 1,3273 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 azalışla 71,7 dolardan işlem görüyor.