Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 171,32 puan artarak 14.251,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,81 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.029,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.029,16 puanı, en yüksek 14.254,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 142,40 puan ve yüzde 0,88 artışla 16.317,17 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,54, hizmetler endeksi yüzde 2,17, teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 19'u geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 994 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 994 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 40 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,61, bileşik getirisi yüzde 41,15 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,9342, satışta 47,1222 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,8924, satışta 47,0803 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1440, sterlin/dolar paritesi 1,3483 ve dolar/yen paritesi 162,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 84,2 dolardan işlem görüyor.