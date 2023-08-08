Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle rekor seviye olan 7.495,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,56 puan artışla ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.495,65 puana çıktı.

DÜN DE REKOR KAPANIŞ YAPTI

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, yarın 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.