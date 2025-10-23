Haberler

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,54 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 artışla 10.608,70 puana çıktı. Sanayi, teknoloji, mali ve hizmetler endeksleri de yükseliş kaydetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları ve Akbank öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,70 puana yükseldi.

Dün 10.551,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,25 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.584,59 seviyesinden başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,36 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 10.608,70 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.584,59 en yüksek 10.656,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,4, mali endeks yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken 39'u düştü, 6 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 124 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,13, bileşik getirisi yüzde 40,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 152,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9850 liradan, avro 48,8260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 yükselişle 4 bin 124 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 3,9 artışla 65,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
