Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 artışla 11.325,36 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira olurken, madencilik sektörü en çok yükselen sektör oldu.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,55 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.325,36 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi ise yatay seyretti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,57 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 0,85 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağında ABD'de enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları bulunurken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısında pozitif seyretti.

Analistler, yurt içinde para ve banka istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nin, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
