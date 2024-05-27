Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 yükselişle 10.701,24 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 yükselişle 10.701,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,58 puan ve yüzde 0,23 artarak 10.701,24 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,07 düşüşle 10.676,65 puanla günü tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydederken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." dedi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 puanın direnç 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Spor Bıst Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

 Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

Bakmadan Geçme

Karadeniz bölgesinde neden heyelan olur? Heyelan afetine karşı hangi önlemler alınabilir? Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? Filenin Sultanları 2. Hafta maçları ne zaman? Filistin'e yardim ulaşıyor mu? Gazze'ye insani yardım ulaşıyor mu? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İstanbul baraj doluluk seviyesi nedir? Güncel baraj doluluk oranı! YİĞİT AKÜ (YIGIT) ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü kaç lot dağıtacak? Çocuk istismarını önlemek için neler yapılabilir? Çocuğun fiziksel istismara uğradığı nasıl anlaşılır? SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917 Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! 27 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! 27 Mayıs burç yorumları nedir? Öğretmenden 6 kız öğrenciye taciz! Olay ne, nerede oldu? Öğretmen ceza aldı mı? Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! "Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog kimdir? Meral Güven kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? Büyükçekmece'de kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Mayıs İstanbul'da nerede deprem oldu?
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen astrolog, canlı yayın açıp ana avrat küfretti

"Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog, canlı yayın açıp ana avrat küfretti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title