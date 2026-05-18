Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki karışık seyir ve jeopolitik endişelerle günün ilk yarısını yüzde 1,82 düşüşle 14.106,46 puanda tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Toplam işlem hacmi 63,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,10 ile spor, en fazla düşen ise yüzde 3,05 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanamaması nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de dünya borsalarına paralel günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8'e çıktı. İşsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
