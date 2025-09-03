BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,62 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kaybederek 10.700,81 puana geriledi.

Dün 10.877,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,07 puan azalışla 10.877,45 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 176,72 puan ve yüzde 1,62 değer kaybıyla 10.700,81 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10,612,31, en yüksek 10.877,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, mali endeks yüzde 2,69, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 72'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 535 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,20 ve bileşik getirisi yüzde 40,66 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 148,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1700 liradan, avro 48,0370 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 535 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,5 düşüşle 68 dolardan işlem görüyor.