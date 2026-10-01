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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,27 kazançla 12.098,53 puana yükseldi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,27 artışla 12.098,53 puana yükseldi; işlem hacmi 84,7 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken bilişim yüzde 3,46 ile en çok kazandıran, finansal kiralama faktoring yüzde 7,25 ile en fazla kaybeden sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kazanarak 12.098,53 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,35 puan ve yüzde 1,27 artışla 12.098,53 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 84,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile bilişim, en fazla kaybeden ise yüzde 7,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Hafta başından bu yana devam eden satışlarla 11.926,04 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve 12.228 puanı test etti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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