Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 artışla 11.449,23 puana yükseldi. En çok işlem gören hisseler ASELSAN ve Türk Hava Yolları oldu. Altın fiyatları da artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 11.449,23 puana çıktı.

Cuma günü 11.311,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 37,92 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.349,23 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 137,92 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.449,23 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.328,64, en yüksek 11.460,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,8, sanayi endeksi yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,95 ve mali endeks yüzde 0,34 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken 27'si düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 342 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,28, bileşik getirisi yüzde 38,39 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 155 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7040 liradan, avro 50,1900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 342 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 düşüşle 61 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
