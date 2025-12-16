Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.330,02 puana gerileyerek yüzde 1,1 değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,1 değer kaybederek 11.330,02 puana indi.

Dün 11.456,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,69 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.470,03 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,31 puan ve yüzde 1,1 azalışla 11.330,02 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.320,46, en yüksek 11.470,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,73, mali endeks yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,9 ve sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükselirken 74'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 281 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,22, bileşik getirisi yüzde 38,32 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1760, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 154,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7170 liradan, avro 50,2680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 281 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 düşüşle 59,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
