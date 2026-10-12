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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,85 düşüşle 12.162,21 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kaybederek 12.162,21 puana geriledi. Günün ilk yarısında endekse dahil hisselerden 79'u düşerken, en çok işlem görenler arasında Tüpraş ve Akbank yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kaybederek 12.162,21 puana geriledi.

Cuma günü 12.265,98 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 11,25 puan ve yüzde 0,09 azalışla 12.277,24 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,7 puan ve yüzde 0,85 azalışla 12.162,21 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.156,59, en yüksek 12.291,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,93, mali endeks yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 1,24 ve sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken, 79'u düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Akbank, ASELSAN, Astor Enerji ile Sabancı Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 173 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1182, sterlin/dolar paritesi 1,3235 ve dolar/yen paritesi 158,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3370 liradan, avro 55,2080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 173 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 105,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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