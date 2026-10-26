BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,34 düşüşle 11.079,57 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 11.079,57 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,42 puan ve yüzde 0,34 azalışla 11.079,57 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,06 ile metal eşya, en fazla kaybeden ise yüzde 5,68 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran gerilimini azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerin etkisiyle gerileyen petrol fiyatları risk iştahını desteklerken gözler bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA