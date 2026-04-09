Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 yükselişle 13.610,55 puan oldu.

Dün 13.536,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,23 puan ve yüzde 0,05 azalışla 13.530,61 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,70 puan ve yüzde 0,54 artarak 13.610,55 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.529,12 puanı, en yüksek 13.647,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken 48'i düştü. 3 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Gülermak Ağır Sanayi, Tüpraş ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 730 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,41, bileşik getirisi yüzde 39,72 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 159,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,5930 liradan, avro 52,1700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 730 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 95,4 dolardan işlem görüyor.