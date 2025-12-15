Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 artışla 11.449,23 puana ulaştı. Sektör endekslerinde orman kağıt basım yüzde 4,7 ile en çok yükselen olurken, madencilik yüzde 3,79 ile en çok düşen oldu. Analistler, yatırımcıların dikkatini çeken merkez bankası kararları öncesinde endeksin teknik seviyelerini değerlendiriyor.

Toplam işlem hacmi 63,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 4,7 ile orman kağıt basım, en çok düşen ise yüzde 3,79 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak büyük merkez bankalarının para politikası kararları, yatırımcıların odağında yer alırken yurt içinde BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi 11.605,30 puana yakın seyrederek yaklaşık son üç ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

