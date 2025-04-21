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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.314,41 puana gerileyerek yatay bir seyir izledi. Bankacılık endeksi değer kaybederken, madencilik sektörü kazanç sağladı. Piyasalardaki belirsizlikler, IMF ve Dünya Bankası toplantıları öncesinde dikkatle izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,83 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.314,41 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,14 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,46 ile elektrik oldu.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.150 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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