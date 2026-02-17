Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 14.303,07 puana geriledi. En düşük 14.255,29, en yüksek 14.371,06 puan görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 14.303,07 puana geriledi.

Dün günü 14.339,30 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 25,24 puan ve yüzde 0,18 azalışla 14.314,06 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,23 puan ve yüzde 0,25 kayıpla 14.303,07 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.255,29, en yüksek 14.371,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,77, mali endeks yüzde 0,37 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,93 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken 64'ü düştü, 5'i yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları, ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 925 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,95, bileşik getirisi yüzde 35,67 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1850, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 152,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7330 liradan, avro 51,8430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 düşüşle 4 bin 925 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 67,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı

Böylesi daha önce olmadı! Cumhuriyet altınında bir ilk
Kız isteme töreninde olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kız isteme töreninde olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor