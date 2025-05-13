BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek 9.702,77 puana düştü.

Dün 9.747,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,29 düşüşle 9.719,01 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,3 puan ve yüzde 0,45 değer kaybıyla 9.702,77 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.652,09 en yüksek 9.747,9 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,99, mali endeks yüzde 0,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 azalırken, sanayi endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Akbank, Tofaş ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,38 bileşik getirisi de yüzde 46,87 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7940 liradan, avro 43,1260 liradan satılıyor.