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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarım Saatinde Yüzde 0,33 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarım Saatinde Yüzde 0,33 Değer Kazandı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 artarak 9.165,01 puana ulaştı. Değişiklik gösteren endekslerde hizmetler ve teknoloji yükselirken sanayi endeksi düştü. En çok işlem gören hisseler arasında ASELSAN ve Yapı Kredi Bankası öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.165,01 puana yükseldi.

Dün 9.134,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,02 artışla 9.136,54 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,32 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 9.165,01 puana yükseldi

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.128,16 en yüksek 9.182,37 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,1, mali endeks yüzde 0,1 ve teknoloji endeksi yüzde 3,5 artarken, sanayi endeksi yüzde 0,3 azaldı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 143,30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,6450 liradan, avro 43,9380 liradan satılıyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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