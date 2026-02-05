Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne azalışla başlayarak günü 302 puan gerileyerek 13.589,14 puandan kapandı. Teknoloji, mali, hizmetler ve sanayi sektörlerinde değer kayıpları yaşanırken, altının ons fiyatı 4.832,3 dolara ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 302,0 puan azalarak 13.589,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,09 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.867,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.589,14 puanı, en yüksek 13.977,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 337,71 puan ve yüzde 2,24 azalışla 14.770,85 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,61, mali endeks yüzde 2,11, hizmetler endeksi yüzde 1,19 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 832,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 832,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,9 düşüşle 7 milyon 290 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,55, bileşik getirisi yüzde 35,20 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4251, satışta 43,5991 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3941, satışta 43,5680 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 156,688 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 azalışla 66,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
