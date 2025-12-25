Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,92 puan azalarak 11.336,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 38,34 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.378,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.336,18 puanı, en yüksek 11.426,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybederek 11.336,18 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 19,13 puan ve yüzde 0,16 azalışla 12.305,97 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,54 ve mali endeks yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 49'u geriledi 6 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin lira oldu

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,74, bileşik getirisi yüzde 37,76 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,7341, satışta 42,9054 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7135, satışta 42,8846 lira olarak belirlemişti.