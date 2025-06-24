BIST 100 Endeksi Güne Yüzde 2,73 Değer Kazanarak Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,73 artışla 9.390,56 puana ulaştı. Sanayi, mali ve hizmetler endeksleri yükselirken, teknoloji endeksi değer kaybetti. İşlem gören hisse senetlerinde en çok Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,73 değer kazanarak 9.390,56 puana çıktı.

Dün 9.141,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 277,83 puan yükselişle 9.419,14 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 249,25 puan ve yüzde 2,73 değer kazanarak 9.390,56 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.302,93, en yüksek 9.437,21 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,36, mali endeks yüzde 2,97 ve hizmetler endeksi yüzde 4,43 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 2,64 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükselirken 9'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Pegasus Hava Taşımacılığı, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 318 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,05, bileşik getirisi de yüzde 42,86 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3610 ve dolar/yen paritesi 144,97 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,6390 liradan, avro 46,0680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 düşüşle 3 bin 318 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 azalışla 68,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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