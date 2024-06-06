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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 10.391,45 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artarken, holding endeksi yüzde 0,11 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren holding oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 10.391,45 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,50 puan ve yüzde 0,39 artarak 10.391,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artarken, holding endeksi yüzde 0,11 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren holding oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 10.350,96 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın performansıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kırılganlıkların azaldığını, kaygılanmaya gerek olmadığını belirterek, "Gelecek aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak. Patikamız bu. Dezenflasyon dönemine girdik. Geçiş dönemi bitti." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir." dedi.

???????Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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