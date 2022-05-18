Biskot Bisküvi fabrikasına SGK il müdürlüğünden teşekkür belgesi - Haberler

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Biskot Bisküvi fabrikasına SGK il müdürlüğünden teşekkür belgesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Biskot Bisküvi fabrikasına SGK il müdürlüğünden teşekkür belgesi

Karaman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, 2021 yılı içerisinde kentte en çok prim ödeyen işveren olması ve istihdama sağladığı katkıdan dolayı BİSKOT Bisküvi fabrikasına teşekkür belgesi verildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, 2021 yılı içerisinde kentte en çok prim ödeyen işveren olması ve istihdama sağladığı katkıdan dolayı BİSKOT Bisküvi fabrikasına teşekkür belgesi verildi.

Karaman SGK İl Müdürü Serdar Fındık ve SGK İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hashan, Biskot Bisküvi fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen Fındık ve Hashan, çalışanlarının hizmetlerini SGK'ya yasal süre içerisinde bildirdiği, primlerini düzenli olarak ödediği ve istihdama sağladığı katkıdan dolayı Biskot Genel Müdürü İsmail Özturan'a teşekkür belgesi verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Biskot Bisküvi, Karaman, Fındık, Ekonomi, Haberler

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