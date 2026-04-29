Biruni Üniversitesinde 6. Milli Teknoloji Zirvesi gerçekleştirildi

Biruni Üniversitesi ve T3 Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi'nin 6'ncısı, "Dijital Sağlık ve Yapay Zeka" temasıyla Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi TEKNOFEST Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen programda, sağlıkta yapay zeka, dijital sağlık altyapısı, biyomedikal tasarım ve yerli sağlık girişimleri ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, dünyanın sürekli değişim ve gelişim içinde olduğunu aktararak, gençlere üretim ve proje odaklı bakış açısı çağrısında bulundu.

Dünyanın devamlı değişim ve gelişim sürecinde olduğunu kaydeden Yüksel, bu değişim ve gelişime ayak uydurmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Yüksel, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığına işaret ederek, "Eğitim dediğiniz şey kişinin içindeki yetenekleri ortaya çıkartmaktır, onun için TEKNOFEST bu ülke için büyük bir atılım, büyük bir dönüşüm, büyük bir vizyondur. Proje yapmadan, artık 'Geldim, ders dinledim, eve gittim, ders çalıştım, aldım bir diploma' derseniz çarpan sıfır. Bunu böyle bilin." ifadelerini kullandı.

"Yapay zekayı sağlık hizmetlerinde daha doğru sonuçlar elde etmek için kullanıyoruz"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer de sadece veri veya uygulamalar üzerinde çalışmadıklarını, sağlık ekonomisi ve kaynakların etkin yönetimi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yapay zekayı sağlık hizmetlerinde daha hızlı, daha etkin ve doğru sonuçlar elde etmek için kullandıklarına dikkati çeken Sezer, geliştirilen dijital sistemlerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 160'tan fazla dijital uygulamanın aktif olarak geliştirildiğini kaydeden Sezer, yapay zekanın özellikle erken teşhis süreçlerinde etkin şekilde kullanıldığını vurguladı.

Sezer, Ulusal Mamografi Tarama Projesi kapsamında yapay zekanın riskli hastaları önceliklendirerek hızlı teşhis sürecine katkı sağladığına işaret etti.

T3 Vakfı İstanbul Koordinatörü Erkut Kalkavan da zirve serisinin üniversite gençliğini teknoloji üretimi etrafında bir araya getirdiğini belirtti.

Dijital sağlık ve yapay zeka alanındaki dönüşüme değinen Kalkavan, "Sağlık, insan hayatının en hassas ve en değerli alanlarından biri. Yapay zekayla birlikte bu alanda yaşanan dönüşüm, teşhisten tedaviye, veri yönetiminden hasta deneyimine kadar yepyeni imkanlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkavan, gençlerin üretime katılımının önemine vurgulayarak, gençliğin, sadece izleyen değil, sahneye çıkan, sadece tüketen değil, üreten gençlik olduğuna inandıklarını kaydetti.

Panelde uzman isimler yer aldı

Panelde, sağlıkta dijital dönüşümün farklı alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, Türkiye'de dijital sağlık altyapısı ve sağlık verisinin yönetimine ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve girişimci Doç. Dr. Leyla Türker Şener, biyomedikal tasarım ve üç boyutlu tıbbi teknolojilerin sağlık hizmetlerindeki kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan ise sağlık alanındaki girişimlerin gelişimi ve ticarileşme süreçlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Zirve, gerçekleştirilen panelin ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.