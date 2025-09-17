Biruni Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2025-2026 akademik yılının açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Konferans Salonu'nda geniş katılımla gerçekleşen törene, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, İstanbul Üniversitesi geçmiş dönem rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, rektör yardımcıları, tıp fakültesi dekanı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilenlerden Prof. Dr. Adnan Yüksel, yeni akademik yılın başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunarak, "Hayatı doğru okumanın adresine hoş geldiniz. Sizi, Biruni felsefesiyle akranlarınıza göre daha iyi yetiştirecek bu takıma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Matematik, doğa bilimleri, coğrafya, tarih ve tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan, üniversiteye adını veren hezarfen Biruni'nin felsefesine dikkati çeken Yüksel, "Biruni diyor ki, konfordan başarı çıkmaz. Objektif gözlem, tarafsız yorum, özgün buluş ancak çalışmayla gelir. Biruni, gece yarılarına kadar çalışarak önemli zamanını düşünceye ayırmış, 11. yüzyıla adını vermiş evrensel bir dehadır." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitenin sadece meslek kazandırmadığını vurgulayan Yüksel, öğrencileri sosyal projelerde yer almaya, kulüplere katılmaya ve düzenli spor yapmaya davet etti.

Yüksel, üniversitenin son 5 yıldır TÜBİTAK 2209 A-B projelerinde birincilik elde ettiğini, bu yıl da 183 projenin destek almaya hak kazandığını belirtti.

Üniversitenin uluslararası başarılarına da değinen Yüksel, Times Higher Education etki sıralamasında dünya genelinde 37 bin 700 üniversite arasında 826. sırada yer aldıklarını aktardı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam ise misyonlarının, Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen ve çözebilen, bilgi birikimine sahip, meraklı, dirençli, anlayışlı, önyargısız, insan haklarına ve Türk hekimine saygılı, uluslararası dinamiklerle karşılaşmaya hevesli, bilimin ışığında devam edecek hekimleri yetiştirmek olduğunu ifade etti.

İlk dersi Prof. Dr. Yunus Söylet verdi

Akademik yılın ilk dersini veren Prof. Dr. Yunus Söylet ise hekimliğin bir yaşam biçimi olduğuna değinerek, "Bu meslekte sabrı, özveriyi ve işbirliğini öğreneceksiniz. Uykusuz geceleriniz olacak ama insan hayatına dokunmanın güzelliğini yaşayacaksınız. Bilgiyi kitaptan öğrenirsiniz, fakat iyi hekimliği ustalarınızdan ve hastalarınızdan öğrenirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Söylet, iyi hekimlik için gerekli insani donanımlar arasında zarar vermeme prensibi, hasta yararını önceleme, mesleğe sevgi ve tutkuyla bağlılık, dürüstlük, merhamet ve sürekli öğrenmeyi öne çıkardı.

İyi hekimliğin yalnızca hastaları tedavi etmek olmadığını vurgulayan Söylet, şunları kaydetti:

"Karşınızdaki insanın kaygılarını anlamak, sabırlı olmak, bilginizi dürüstçe aktarmak, gerektiğinde bilmediğinizi söyleyip araştırmak ya da daha iyi bilene yönlendirmek önemlidir. Bir tebessüm, bir dokunuş, cesaret veren bir söz, çoğu zaman ilaç kadar etkili olabilir."