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Bir yılda kamuya 3 milyon 700 bin TL katkı sağlandı

Bir yılda kamuya 3 milyon 700 bin TL katkı sağlandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik, bakım, tadilat, onarım, boya ve peyzaj gibi çeşitli işlemlerle kamuya 3 milyon 700 bin TL katkı sağlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik, bakım, tadilat, onarım, boya ve peyzaj gibi çeşitli işlemlerle kamuya 3 milyon 700 bin TL katkı sağlandı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz'ün başkanlığında 2024 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetleri basına tanıttı. Toplantı, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi.

Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, 2024 yılında kamuya önemli katkılarda bulunulduğunu belirtti.

Devletin yüksek yararını gözeterek yapılan çalışmalar, her hafta ortalama 10 yükümlüyle gerçekleştirildi. Çalışmalar, kamu kurumları, okullar, parklar, camiler ve şehitlikler gibi birçok alanda yoğunlaştı. Haftada toplam 40 saat süren bu faaliyetler, her ay düzenli olarak devam etti.

Temizlik, bakım, tadilat, onarım, boya ve peyzaj gibi çeşitli işlemlerle, okullar tatil dönemlerinde öğrencilere uygun hale getirildi. Ayrıca, kamu kurumlarındaki tüm ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerinde kamuya katkı sağlandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, toplantıda yaptığı konuşmada Denetimli Serbestlik'in, bireyleri topluma kazandırma idealinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Yalçınöz, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 2017 yılında kurulmasından bu yana, 14 bin 409 kişinin topluma kazandırıldığını belirterek, "Denetimli Serbestlik, yalnızca cezai tedbirlerle sınırlı olmayan bir sistemdir. İyileştirme süreçleri ile adaletin insan onuruyla buluştuğu, bireyleri topluma kazandırarak güvenli bir toplum oluşturma sürecidir" dedi.

Yalçınöz, okullardaki çalışmaların yalnızca sembolik değil, yükümlülere manevi tatmin sağladığını da ifade ederek, "Islah olmak ve topluma faydalı bir birey haline gelmek, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak büyük bir anlam taşıyor" diye konuştu.

Başsavcı Yalçınöz, Denetimli Serbestlik'in 20 yıllık tecrübesiyle topluma katkı sunmaya devam edeceğini ve daha iyisi için durmadan çalışacaklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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