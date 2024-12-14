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Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum

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Almanya'dan Türkiye'ye dönen kadın, yanında getirdiği euroları bozdurduğunu belirterek bütün parasını faize yatıracağını ifade etti. Bankaya yatırdığı paradan her ay 5 bin euro faiz alacağını ifade eden kadın, "Türkiye neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye devam ederken, elinde nakit para bulunduran yatırımcılara da fırsat kapısı açmaya devam ediyor. Bunun son örneğini de Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir kadında gördük.

Almanya'dan Türkiye'ye dönen ve yanında getirdiği 100 bin euroyu bozdurarak bozdurarak bankaya yatıracağını belirten kadın, "Eurolarımı Almanya'dan getirip bozdurdum. Şimdi faize koyacağım. Bu parayı bankaya yatırınca her ay bana 5 bin euro faiz gelecek. 100 bin euroya 5 bin euro faiz veriyor. Türkiye neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Zengini daha çok zengin yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

tatlım cehennem için bildirim geldi faiz günahı için çalışma yapın diye ondan yoksa bizde paramı yok faize koyacak sende bizi bimden çıkmıyo sanıyon

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Haber Yorumlarıseennu:

Ülkenin haline bak yahu Müslüman ülkesiyiz ama fazin hası bizde.

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Milletten vergi olarak herşeyini toplayın Limon gibi milleti sıkın böyle Zengilere verin yazıklar olsun hakkımızı helal etmiyoruz Bu iktidar bunun vebalini ödeyecek her ay 5000 dolar yani 180.Bin yazıklar olsun

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Haber YorumlarıBartuhan:

Evlatlık lazımmı evi temizlerim yemek te yaparım bebekte yaparım

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Haber YorumlarıHakan tuyug:

Acaba nasil getirdin acaba ucakla gelsen 10000 € fazla getiremezsin aracla gelsen sirbistanda yakalanirsin biraz fazla atiyorsun galiba

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Haber YorumlarıLou Miller:

yav hee hee, almanyadan geldin ?? senin Türkçen bile almanci Türkçesi değil, abiciğim miş bide 100.000€ getirmiş ??????

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Haber YorumlarıTalip Kabaoglu:

Dünyada getirir ahırette götürür::dünyada çatır çutur yersi agırette çatır çatır yansın …kuran ışığında sabittir ki faiz kişiyi ateşe sokar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu sistemi getirene yazıklar olsun.daha farklı yazcam da değmez...

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Haber YorumlarıA. Erol:

paran bankada. sen kullanamıyorsun. 3 gün ömrün kalmış. al paranı git kullan. bir yakının istese para vermezsin. gidip tıpış tıpış milyonları sahiplerini tanımadığınız bankalara yatırıyorsunuz. sahiplerini tanısanız, belki de kaçarsınız! çünkü sülalenizdeki (hani borç para vermediğiniz) en kötü insan bile onların yanında melek kalabilir!

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Hesap etmeyin bilmiyo galiba

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