Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum

Bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye devam ederken, elinde nakit para bulunduran yatırımcılara da fırsat kapısı açmaya devam ediyor. Bunun son örneğini de Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir kadında gördük.

Almanya'dan Türkiye'ye dönen ve yanında getirdiği 100 bin euroyu bozdurarak bozdurarak bankaya yatıracağını belirten kadın, "Eurolarımı Almanya'dan getirip bozdurdum. Şimdi faize koyacağım. Bu parayı bankaya yatırınca her ay bana 5 bin euro faiz gelecek. 100 bin euroya 5 bin euro faiz veriyor. Türkiye neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Zengini daha çok zengin yapıyorlar" ifadelerini kullandı.