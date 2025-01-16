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Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı
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Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı Altyapısı ve Atık Su Arıtma Tesisi için 849 milyon 550 bin lira bütçeli proje, 2025 yılı yatırım programına dahil edildi. Proje, sanayi altyapısını modernize ederek çevre dostu üretim süreçlerini destekleyecek.

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı Altyapısı ve Atık Su Arıtma Tesisi yapım işleri için 849 milyon 550 bin lira tutarındaki proje, 2025 yılı yatırım programına dahil edildi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, yaptığı açıklamada, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı Altyapısı ve Atık Su Arıtma Tesisi yapım işleri için 849 milyon 550 bin lira tutarındaki projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif edildiğini ve Cumhurbaşkanının onayıyla 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edildiğini söyledi. Bu stratejik yatırımın, Bingöl'ün sanayi altyapısını modernize etmekle birlikte, çevre dostu üretim süreçlerini destekleyen bir dönüşümü mümkün kılacağını kaydeden Çintay, özellikle arıtma tesisi, çevresel sürdürülebilirlik standartlarını yükseltirken, altyapı yatırımları OSB'nin genişleme alanındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlerin hızlanmasını sağlayacağını sözlerine ekledi. Çintay, "Bu yatırım, Bingöl'ün sanayi potansiyelini en üst seviyeye taşıyacak, ilimizi yatırımcılar için daha cazip bir hale getirecek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize önemli bir ivme kazandıracaktır. Bingöl iş dünyası olarak, bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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