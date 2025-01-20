Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti

Bingöl'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı

Bingöl'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı. Bu program, işsiz vatandaşlara yeni fırsatlar sunarken, işletmelerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasındaki imza töreninde konuşan BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, "NİYEP, işletmelerimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak ve işsiz vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunacak önemli bir adımdır. Bu programın hayata geçmesini sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

İŞKUR Bingöl İl Müdürü Cevdet Baycuman ise "Protokolle birlikte işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel kendi işletmelerinde yetiştirilecek. Program süresince kursiyerlere günlük ücretler, genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası sağlanacak, başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecektir" diye konuştu.

Program ile iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve işsizlere mesleki eğitim sunma, katılımcılara günlük ücret, sigorta desteği ve mesleki sertifika sağlanması ile kursu tamamlayanların yüzde 60'ının en az 120 gün istihdam edilmesi hedefleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış
img

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
img

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
İsveç'te 10 kişiyi öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı

İsveç'te 10 kişiyi bombayla öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.