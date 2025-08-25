Bingöl'de Geleneksel Kütük Balı Hasadı Başladı

Bingöl'ün yaylalarında arıcılar tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen kütük balının hasadı başladı.

Bingöl'ün Ilıcalar bölgesindeki yüksek rakımlı yaylalarda, arıcılar tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen kütük balının hasadı başladı. Bölgedeki arıcılar, ilkbahar aylarında kütüklerin içerisine yalnızca arıları yerleştiriyor. Bu yöntemde, arıların bal yapma sürecine herhangi bir katkı maddesi ya da suni yöntem dahil edilmiyor. Sonbahara doğru kütükler içerisinde olgunlaşan bal, hasat ediliyor. Geleneksel üretim yöntemi sayesinde hem doğallığını hem de besin değerini koruyan kütük balı, piyasada büyük ilgi görüyor.

Kütük balının hem lezzeti hem de şifa yönünden oldukça değerli olduğunu vurgulayan arıcı Nihat Kanat, kilosunu 3 bin 500 TL'den satışa sunduklarını ifade etti. - BİNGÖL