Bingöl Belediyesi 40 Milyon Liralık Asfalt Plenti Üretime Başladı

Bingöl Belediyesi tarafından yaklaşık 40 milyon lira yatırımla inşa edilen asfalt plenti üretime başladı. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, plentin bu yıl 134 bin metrekare yol ağını kendi ürettikleri asfalt ile yenileyeceklerini açıkladı.

Bingöl Belediyesi tarafından yaklaşık 40 milyon lira yatırımla 21 bin 650 metrekare alan üzerine inşa edilen asfalt plenti üretime başladı.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yaptığı açıklamada, vizyon projelerinden olan ve kentin elzem yatırımları arasında yer alan asfalt plentinin bu yıl 134 bin metrekare yol ağını kendi ürettikleri asfalt ile yenileyeceklerini bildirdi.

Bu yıl 134 bin metrekarelik yol ağının yenileneceğini aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin iki yakasını birleştiren Abdullah Bazencir Köprüsü'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Yeşilyurt Mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma kapsamında önceliğimiz ana arterler olacak. Kent trafiğinin yoğun olduğu noktalarda tahrip olmuş yollarımızı ile kilitli parke taşı bulunan yollarımızı asfaltla kaplayacağız. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz ihale kapsamında 50 milyon lira yatırım gerçekleştireceğiz. Belediye olarak artık satın alan belediyeden, üreten belediyeye geçiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla üreteceğimiz BSK asfalt ile şehrimizin dört bir yanındaki yollarımızı daha kullanışlı daha güvenli hale getireceğiz. Kendi üretimimizi yaptığımız için yaklaşık 5 milyon lira sağladık. Asfalt plenti yatırımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."