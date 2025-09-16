Haberler

Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu
Güncelleme:
Türkiye'de enerji verimliliği farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda (BENVER-2) kazananlar TEKNOPARK İstanbul, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü oldu. Yarışmada, 125 bina arasından seçilen uygulamalar dikkat çekti.

TÜRKİYE'de enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nın (BENVER-2) kazananları; TEKNOPARK İstanbul, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; üç ayrı kategoride düzenlenen BENVER-2 Yarışması'nın kazananları 125 kamu, hizmet ve ticari bina arasından seçildi. Jüri, yarışmada yer alan binalarda hangi enerji verimliliği adımlarının atıldığını inceledi. Binaların enerji verimliliğine katkı sağlayan uygulamaları tek tek tespit edildi. Yarışmada yapılan incelemeler sonucunda 3 bina ödüle layık görüldü. 'Ticari-Hizmet Binaları' kategorisinde, Savunma Sanayii Başkanlığı ile İstanbul Ticaret Odası ortaklığında faaliyet gösteren TEKNOPARK İstanbul, 'En Verimli Ticari-Hizmet Binası' ödülünü kazandı. 'Kamu Binaları' kategorisinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün binası öne çıktı. LED aydınlatma dönüşümü, ısıtma sistemlerinin optimizasyonu ve soğutma için yapılan uygulamalarla dikkat çeken Karayolları Genel Müdürlüğü, 'En Verimli Kamu Binası' ödülünü alarak birinci oldu.

Yarışmada 'Üniversite Binaları' kategorisinde de aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, ısıtma sisteminin modernizasyonu ve bina otomasyon sisteminin kurulması ile yalıtım gibi konularda enerji verimliliği adımları atan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, 'En Verimli Üniversite Binası' ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
