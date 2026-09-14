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Bin rakımda yetişen üzümler tarlada bitiyor

Bin rakımda yetişen üzümler tarlada bitiyor
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Türkiye’nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya’da, kurutmalık üzüm yüksek aroması ve kalitesiyle yoğun talep görüyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da, kurutmalık üzüm yüksek aroması ve kalitesiyle yoğun talep görüyor. Akçadağ ilçesinde yaklaşık bin rakımda 300 dönümlük alanda üretilen üzümlerin kilosu perakende 600 liradan alıcı bulurken üreticiler taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtiyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Kırtekeler mevkiinde yetiştirilen kurutmalık üzümlerde hasat başladı. Toplanan üzümler, yaklaşık bir hafta süren kurutma işleminin ardından temizlenerek paketleniyor. İlaç kullanılmadan yetiştirilen üzümler yüksek aroması nedeniyle yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

"Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız var"

Üretici Necla Kırteke, kayısının yanında alternatif ürün olarak başladıkları üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir noktaya geldiklerini belirterek, "İlaçsız, tamamen organik üzümler yetiştiriyoruz. Piyasada oldukça meşhur olmuş bir üzümümüz var. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var. Bu yıl hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Üretim miktarımız ailelerin bağ büyüklüğüne göre 500 kilo ile 5 ton arasında değişiyor" dedi

"Su azaldı üzüme yöneldik"

Ziyaettin Kırteke ise bölgedeki su kaynaklarının azalması nedeniyle kayısıya alternatif olarak üzüm yetiştiriciliğine yöneldiklerini ifade ederek, "Kayısı su istiyordu, bizim de suyumuz azaldığı için üzüme yöneldik. Şu anda verimimiz ve ürünün aroması mükemmel. Soğuklardan dolayı hasat bu yıl yaklaşık 10 gün gecikti. Yeni başladık ama verim ve aroma çok yüksek" ifadelerine kullandı Üzümlerin hasadın ardından toprağa serilerek kurutulduğunu aktaran Kırteke, kurutma işleminin yaklaşık 5-6 gün sürdüğünü, ardından ürünlerin temizlenerek kasalara alındığını söyledi.

"Kilosu perakende 600, toptan 550 lira"

Üretici Kırteke, geçen yıl toptan olarak kilosu 500 liradan satılan üzümün bu yıl perakende fiyatının 600 liraya ulaştığını belirterek, "Toptancılarımız şimdiden parayı ödeyelim üzümü bize ayırın diyorlar. Geçen sene toptan kilosunu 500 liradan vermiştik. Bu sene perakende 600, toptan ise 550 lira civarında fiyat oluşmaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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