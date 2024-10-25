Bilişim Zirvesi'nde 7. Teknoloji Kaptanları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bilişim Zirvesi kapsamında sektörlerin dijital dönüşüm sürecinde aldıkları ya da farklı iş süreçleri için geliştirdikleri başarılı aksiyonları önceliklendirmek amacıyla verilen 7. Teknoloji Kaptanları Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bilişim Zirvesi'nden yapılan açıklamaya göre bu yıl 24. kez düzenlenen zirve, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Zirvenin finalinde sektörlerin dijital dönüşüm içinde yer alan ya da farklı iş süreçleri için geliştirdikleri başarılı aksiyonları önceliklendirmek amacıyla 7. Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni düzenlendi.

Sosyal sorumluluk, operasyonel yetkinlik, müşteri ile etkileşim, maliyet iyileştirme, inovasyon ve dijital dönüşüm olmak üzere 6 kategoride ödüller dağıtıldı.

Başvuran projeler, halk oylamasının ardından iş ve akademi dünyasının saygın isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BThaber Başkanı Murat Göçe, bilişim ekosistemine değindi.

Sektörün önemli paydaşlarına platform sağladıklarını ifade eden Göçe, "BThaber olarak içinde bulunduğumuz ekosistemi tanımlarsak akademi, kamu, bilişim firmaları ve en önemli bacaklardan biri olan sektörün profesyonellerinden bahsetmemiz gerekir. Sektörün en önemli paydaşlarına bundan 7 yıl önce bir platform oluşturalım ve projelerini anlatsınlar istedik." yorumunu yaptı.

Teknoloji Kaptanları Danışma Kurulu Başkanı Çağatay Sözer de 7 yıl önce başlayan ödül töreninde aslında herkesin bir kaptan olduğunu belirtti.

Geçen sene ve bu yıl tüm proje başvurularını tek tek okuduğuna işaret eden Sözer, "Çok güzel ve etkilendiğim projeler var. Bu yıl inovasyonun teknoloji ile buluşmasını görebiliyoruz. Mutlaka projeleri okumanızı öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın teknoloji kaptanı Fahri Arkan

Törende yılın 1. Teknoloji Kaptanı büyük ödülünün sahibi AgeSa Hayat ve Emeklilik'ten Fahri Arkan oldu. Yılın 2. Teknoloji Kaptanı Assan'dan Serdar Çalışkan olurken yılın 3. Teknoloji Kaptanı ödülünü Boyner Büyük Magazacılık'tan Cihan Yıldız ve Aras Digital'den Gökay Burak Akkuş aldı.

Fahri Arkan, ayrıca tüm ödül kategorilerinde farklı projelerle ilk 3 sırada yer alıp 7 ödülün sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Dijital dönüşüm projesi kategori birincisi "KBOT" Projesi ile Serdar Çalışkan, inovasyon projesi kategori birincisi ise "Boyner NOW" Projesi ile Cihan Yıldız oldu.

Arkan, "DeliverX" Projesi ile maliyet iyileştirme projesi kategorisi ve "Engelsiz Dijital Deneyim" Projesi ile müşteri ile etkileşim projesi kategorisinde de birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Operasyonel yetkinlik projesi kategorisinde birincilik ödülünü "Yapay Zeka Destekli Mağaza ve Entegrasyon Yönetim" Projesi ile Gökay Burak Akkuş aldı. Sosyal sorumluluk projesi kategorisinin birincisi de "Görme Engelliler Indoor Navigasyon" Projesi ile Cihat Yediyıldız oldu.