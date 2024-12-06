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Bilfen Çayyolu Liseleri'nden Barış Manço Anısına Etkinlik

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Bilfen Çayyolu Liseleri Yaratıcı Drama Topluluğu, ünlü sanatçı Barış Manço'nun anısını yaşatmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. 'Sakız Hanım ile Mahur Bey' adlı oyun, Barış Manço hakkında yazılan ilk oyun olarak dikkat çekiyor. Topluluk, Barış Manço Hatıra Ormanı'nı da oluşturdu.

Bilfen Çayyolu Liseleri Yaratıcı Drama Topluluğu, Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun anısına özel bir etkinlik düzenledi.

Bilfen'den yapılan açıklamaya göre, Bilfen Çayyolu Liseleri Yaratıcı Drama Topluluğu Barış Manço'nun anısına düzenlenen özel etkinlikle öğrencilerinin yaratıcı zekalarını ve sanatsal yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yıl sahnelenecek yeni oyun Türk müziğinin büyük sanatçısı Barış Manço'nun anısına yazıldı. "Sakız Hanım ile Mahur Bey" adlı oyun, Barış Manço hakkında bu formatta yazılan ilk oyun olarak dikkati çekiyor. Oyun, yaz tatilinde yapılan araştırmalar ve okunan makaleler ışığında topluluk öğrencileriyle birlikte kaleme alındı.

Aynı zamanda topluluk, Barış Manço'nun anısını yaşatmak için Ankara'da Barış Manço Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. İnci Manço İlbay da Ormanı ziyarete gelerek topluluk öğrencileriyle Barış Manço'nun hayatına dair anılarını paylaştı. Etkinlik, duygusal anlara sahne oldu. Ayrıca Yaratıcı Drama Topluluğu öğrencileri, İstanbul Barış Manço Müzesi'ni ziyaret ederek Barış Manço'nun mirasını bir kez daha keşfetme fırsatı buldu.

Topluluk, önümüzdeki dönemde sahneleyeceği Sakız Hanım ile Mahur Bey adlı gösteriye hazırlanıyor. Mayıs ayında sahnelenecek olan bu gösteri, topluluğun sanatsal yolculuğunun bir parçası olarak izleyiciyle buluşacak.

Bugüne kadar bir dizi önemli projeye imza atan topluluk 2018'de Yeşilçam sanatçılarını anmak amacıyla sahnelenen "Yıldızların Altında", 2019'da Sait Faik anısına "Bir Dramartı Öyküsü", 2020'de LÖSEV ile yapılan işbirliğiyle çevrim içi olarak 718 öğrenciye masal anlatımı gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Topluluk 2021'de İstanbul Edebiyat Festivali'nde sahnelenen "Benim Romanlarım" adlı gösterileri büyük beğeni toplarken 2023'te "Açıl Susam Açıl!" ve 2024'te sahnelenen "Neden Olmasın?" gibi oyunlarla da sanatsal başarılarını sergiledi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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