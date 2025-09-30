Biletbayisi.com Araştırması: Ulaşım Tercihleri Değişiyor

Biletbayisi.com, Türkiye'de yaşayan vatandaşların ulaşım tercihlerine yönelik araştırma gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Biletbayisi.com'un yılın ilk 9 ayındaki bilet satış verilerinin analiz edilmesiyle hazırlanan rapor, Türk halkının ulaşım tercihlerinde ekonomik ve pratik nedenlere bağlı olarak değişim yaşandığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla bilet satışlarında yüzde 35'lik artış yaşandı. Otobüs bileti satışlarında artış yüzde 55'e ulaşırken, uçak biletlerinde ise bu oran yüzde 28 olarak tespit edildi.

İstanbul-Ankara hattında otobüs bilet satışı yüzde 60 artarken, aynı güzergahta uçak bileti satışlarındaki yükseliş ise yüzde 15'te kaldı. Neredeyse tamamen otobüs ulaşımının gerçekleştiği İzmir-Bursa hattında ise satışlar yüzde 50 yükseldi.

Ankara-Antalya hattında otobüs bileti satışlarında yüzde 45 yükseliş yaşandı. En çok uçak bileti satılan İstanbul-Antalya güzergahında bile otobüs bileti satışları yüzde 40 yükseldi.

Otobüs ulaşımına yönelimin liderliğini 18-28 yaş arası gençler ve öğrenciler çekti. Bu demografik grupta otobüsle seyahat etme oranı, geçen yıla göre yüzde 65 artış gösterdi.

"Uçak bileti fiyatlarındaki artış, yolcuları alternatiflere yöneltti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Direktörü Ömer Kodet, açıkladıkları rakamların, seyahatseverlerin daha bilinçli ve bütçe odaklı kararlar verdiğini gösterdiğini aktardı.

Kodet, Türkiye'de seyahat alışkanlıklarının statik olmadığını, ekonomik koşullara, teknolojik gelişmelere ve hizmet kalitesine bağlı olarak değişebileceğine işaret etti.

Son bir yılda uçak bileti fiyatlarındaki artışın, yolcuları alternatiflere yönelttiğini vurgulayan Kodet, "Bu değişimin tek nedeni ekonomi değil. Otobüs firmalarının yenilenen filoları, araç içi internet, konforlu koltuklar gibi hizmetleri ve şehir merkezlerindeki terminallere ulaşım kolaylığı, otobüsü özellikle 500 kilometre altı mesafeler için çok daha cazip kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kodet, bekleme süreleri ve ek maliyetler göz önüne alındığında havaalanına ulaşımın, birçok rota için otobüsle yapılan seyahatle aynı süreye denk geldiğine de değindi.