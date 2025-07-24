Bilecik ve Bolu'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Mücadelelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, yangınların bir an önce tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

OGM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığı belirtilerek, "Devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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